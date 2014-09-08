Захарова: РФ регулярно информирует МАГАТЭ о ситуации на ядерных объектах

В МИД РФ напомнили о визите Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

Москва регулярно передает Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все необходимые документы, связанные с ситуацией вокруг российских атомных объектов в целях предотвращения возможного инцидента с учетом террористической деятельности киевского режима. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат пояснила зрителям шоу, что внешнеполитическое ведомство страны, государство в целом и "Росатом" поддерживают контакт с профильной организацией, входящей систему ООН.

Мы снабжаем на регулярной основе всеми необходимыми документами, которые проясняют малейшие нюансы, происходящие вокруг российских атомных электростанций, ядерных объектов. Это делается в первую очередь на данном этапе для предотвращения катастрофического развития событий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции с журналистами по результатам рабочего визита на Курскую атомную электростанцию во вторник, 27 августа, заявил о том что на территории российского приграничного региона возникла опасность ядерного происшествия. Иностранец признал информацию о том, что он видел "следы от атак" на объекты местной АЭС, однако гость не стал уточнять, кто именно ответственен в инциденте.

Захарова: Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik