В МИД РФ напомнили о реакции ведомства на кризисы, возникшие из-за деятельности ВСУ.

Москва хочет услышать от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) более объективную и четкую позицию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат указала на то, что речь идет о системной проблеме, так как страны коллективного Запада пытаются просто "заткнуть" людей, работающих на такие профильные организации, не дают им говорить правду или подтверждать факты. В МИД РФ подчеркнули, что такая политика ведется не только конкретного направления или исторического периода, но начиналась постепенно.

Еще раз хочу подчеркнуть тут самое важное – не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиций Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития этого сценария по катастрофическому пути. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Германии глушат доносящие правду голоса, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik