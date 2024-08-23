В Германии глушат доносящие правду голоса, заявила Захарова

В МИД РФ оценили репрессии Берлина в отношении немецкого издания Compact после интервью с Марией Захаровой.

Власти в Германии глушат альтернативные голоса, которые дают возможность получить фактический материал и анализировать его. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова во время выступления на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Мероприятие организовано на платформе "Росмолодежь. События". В МИД РФ прокомментировали инцидент, который произошел с европейским журналом Compact. Пресс-секретарь уточнила, что если бы интервью, как то, что дала Мария Захарова авторам Compact, доходили бы до рядовых граждан ФРГ, то они по-другому относились бы к главе местного внешнеполитического ведомства Анналене Бербок, а также ко всем "зеленым" политикам.

Они выпустили это интервью ровно так, как оно было записано. Через несколько дней, буквально через 2-3 дня, к ним пришла "немецкая репрессивная машина". У них прошли обыски, и им объявили об их закрытии... Мало того, официальные представители Германии на уровне министров заявили о том, что они провели спецоперацию... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что руководитель немецкого министерства по внутренним делам ФРГ Фезер сообщила о том, что журнал Compact был закрыт по ее настоянию в связи с тем, что издание якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против еврейского населения, а также людей с миграционным бэкграундом. Это произошло после того, как авторы выпустили материал с Марией Захаровой. В связанных со СМИ помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.

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Фото и видео: Вконтакте / Территория смыслов