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Захарова: планы Японии по размыванию безъядерного статуса вызывают беспокойство

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В МИД России рассказали о совместных миссиях Японии и США.

Внешняя политика Токио содержит очевидные риски для системы региональной безопасности, а планы японских властей по размыванию национального безъядерного статуса вызывают особую озабоченность у Кремля. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ на размывание национального безъядерного статуса за счет подключения к так называемым совместным ядерным миссиям с Вашингтоном.

... По так называемому проведению многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач, или обсуждения возможности размещения на своей территории американских ракет средней дальности.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, ядерное оружие, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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