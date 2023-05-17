Захарова: планы Японии по размыванию безъядерного статуса вызывают беспокойство

В МИД России рассказали о совместных миссиях Японии и США.

Внешняя политика Токио содержит очевидные риски для системы региональной безопасности, а планы японских властей по размыванию национального безъядерного статуса вызывают особую озабоченность у Кремля. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ на размывание национального безъядерного статуса за счет подключения к так называемым совместным ядерным миссиям с Вашингтоном.

... По так называемому проведению многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач, или обсуждения возможности размещения на своей территории американских ракет средней дальности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: запрет УПЦ нарушает законы Украины.

Фото и видео: МИД России