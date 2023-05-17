Захарова: запрет УПЦ нарушает законы Украины

В МИД РФ прокомментировали закон, одобренный ранее Верховной Радой.

Принятие киевским режимом закона, позволяющего запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушает многочисленные правовые нормы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила СМИ, что украинские верующие должны быть полностью восстановлены в своих правах.

Чудовищный шаг нелегитимных киевских узурпаторов нарушает положение целого ряда международных документов в сфере прав человека, законов самой же Украины. Все права УПЦ и миллионов православных подлежат восстановлению с наказанием виновных. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что такая санкционированная местным лидером страны Владимиром Зеленским акция нацелена на уничтожение канонического православия любыми средствами, что только расширит глубочайший и уже существующий раскол внутри украинского общества.

Захарова прокомментировала установку памятной доски Дудаеву на Украине.

Фото и видео: МИД России