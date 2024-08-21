В МИД РФ указали на критерий чествования террористов на Украине.

После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву на территории украинского города Ивано-Франковска в других населенных пунктах страны могут появиться скверы, названные в честь других боевиков и членов террористических организаций. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала событие, которое состоялось 13 августа вслед за полтавским.

Доска в честь Джохара Дудаева, руки которого по локоть в крови в результате развязанного им вооружённого конфликта на территории Чечни, а затем террористической деятельности против гражданского населения России, включая женщин и детей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России предположили, что в скором времени киевский режим может начать открывать памятные объекты в честь ИГ*, Аль-Каиды* или создать тупик имени Бена Ладена.Мария захарова полагает, что команда Владимира Зеленского сейчас лихорадочно ищет всё новых кровавых героев для того, чтобы включить их в свой "пантеон безжалостных убийц". При этом единственным критерием является ненависть к России, русским, российской истории и культуре и российским победам.

* - ИГ, Аль-Каида - это террористические и экстремистские организации, деятельность которых на территории России запрещена

Захарова опровергла обмен информацией между ФРГ и РФ по "Северным потокам".

Фото и видео: МИД России