Захарова опровергла обмен информацией между ФРГ и РФ по "Северным потокам"

В МИД РФ отреагировали на выступление Себастьяна Фишера.

Утверждения Берлина об обмене с Москвой информацией по терактам, произошедших на "Северном потоке" и "северном потоке-2" в акватории Балтийского моря являются ложью. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат обратила внимание СМИ на "странноватые заявления официального Берлина". В частности, речь шла о словах пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Германии Себастьяна Фишера. Ранее иностранец в ходе еженедельной пресс-конференции правительства от 19 августа заверил публику в обратном.

Необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий: это ложь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали на то, что российское руководство настаивает на проведении двусторонних консультаций в соответствии с действующими регламентами, которые строго прописаны в антитеррористических конвенциях ООН.

Захарова прокомментировала сообщения об американской ЧВК в Курской области..

Фото и видео: МИД России