В МИД России прокомментировали сведения о возможном нахождении Forward Observations Group в приграничном регионе.

Зарубежные комбатанты при действиях в российских регионах являются законными целями для Вооруженных сил страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ сведения о появлении американской частной военной компании на территории Курской области.

Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены. Мраия Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в социальной сети фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздух. Позади них на снимке находилась бронированная машина. Подпись к изображению говорила о том, что "ребята находятся в Курске". Также геолокационные данные указывали на то, что публикацию в соцсети пользователи разместили из Курской области. После этого во внешнеполитическое ведомство России была вызвана временная в делах США Стефани Холмс, которой заявлен решительный протест. Дипломаты указали на то, что участие американской ЧВК на стороне армии киевского режима в ходе вторжения бойцов в Курскую область доказывают вовлеченность Вашингтона как непосредственной стороны регионального конфликта, а иностранные наемники автоматически становятся законной военной целью.

"Дискриминация". Захарова об отказе журналистам в аккредитации на Игры.

Фото и видео: МИД России