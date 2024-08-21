"Дискриминация". Захарова об отказе журналистам в аккредитации на Игры

В МИД РФ оценили действия МОК и Франции на спортивных состязаниях.

Отказ российским журналистам в аккредитации на Паралимпийские игры в Париже в 2024 году является дискриминацией по национальному признаку. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

То есть это не случайность, это не претензии к конкретному журналисту, это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это есть сегрегация по национальному признаку. Ничего другого. Только это. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова предостерегла западные СМИ от незаконного посещения регионов РФ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik