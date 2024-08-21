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"Дискриминация". Захарова об отказе журналистам в аккредитации на Игры

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В МИД РФ оценили действия МОК и Франции на спортивных состязаниях.

Отказ российским журналистам в аккредитации на Паралимпийские игры в Париже в 2024 году является дискриминацией по национальному признаку. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. 

То есть это не случайность, это не претензии к конкретному журналисту, это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это есть сегрегация по национальному признаку. Ничего другого. Только это.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова предостерегла западные СМИ от незаконного посещения регионов РФ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: аккредитация, мария захарова, мид, сми
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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