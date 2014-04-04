МИД: Россия уведомила США о своей позиции по военной помощи Киеву от Вашингтона

Мария Захарова оценила данные о готовности США отправлять Киеву вооружения.

Москва уведомила по дипломатическим каналам и публично вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе о своей позиции по поставкам американской военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 25 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что отдельные страны-члены НАТО предоставляют киевскому режиму разведывательные данные.

Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, прямое наведение. Запад вовлечен в этом смысле по полной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России предупреждал международных союзников Владимира Зеленского о прямой ответственности за эскалацию вооруженного регионального конфликта. При этом Белому дому известно позиция нашей страны по предоставлению ВСУ военной помощи и отправке летальных средств вооружений. Москва продолжает находиться в контакте с Вашингтоном.

Захарова: РФ прорабатывает оказание помощи Венесуэле после землетрясения.

Фото: МИД России