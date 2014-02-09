В Кировском районе прохожий напал на полицейского с ножом

Неадекват попытался сбежать, однако очевидцы помогли полиции в задержании.

В Кировском районе Петербурга мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Правоохранитель хотел проверить его документы, пишет "Фонтанка" 6 мая.

Полицейским сегодня днем поступила информация о краже в доме 76 по проспекту Маршала Жукова. Оперуполномоченный уголовного розыска обратил внимание на прохожего, который был похож на разыскиваемого. На просьбу предъявить документы агрессор достал нож и планировал совершить нападение, но у него не получилось благодаря быстрой реакции сотрудника. Неадекват попытался сбежать, однако очевидцы помогли полиции в задержании.

Личность нападавшего устанавливается, данные о случившемся передадут следователям.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец задержан по подозрению в убийстве мужчины в квартире на Товарищеском проспекте.

Фото: Piter.TV