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В Кировском районе прохожий напал на полицейского с ножом
Сегодня, 20:47
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В Кировском районе прохожий напал на полицейского с ножом

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Неадекват попытался сбежать, однако очевидцы помогли полиции в задержании.

В Кировском районе Петербурга мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Правоохранитель хотел проверить его документы, пишет "Фонтанка" 6 мая. 

Полицейским сегодня днем поступила информация о краже в доме 76 по проспекту Маршала Жукова. Оперуполномоченный уголовного розыска обратил внимание на прохожего, который был похож на разыскиваемого. На просьбу предъявить документы агрессор достал нож и планировал совершить нападение, но у него не получилось благодаря быстрой реакции сотрудника. Неадекват попытался сбежать, однако очевидцы помогли полиции в задержании. 

Личность нападавшего устанавливается, данные о случившемся передадут следователям. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец задержан по подозрению в убийстве мужчины в квартире на Товарищеском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, нападение с ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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