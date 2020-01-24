Во Франции недовольны обещаниями Германии к Украине по дальнейшей финансовой помощи.

Европейские партнеры должны перестать помогать киевскому режиму после официального заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.Соответствующее заявление подписчикам сделал председатель местной правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети . Таким образом иностранец прокомментировал пост немецкого политического деятеля, в котором тот указал своей аудитории, что Украина "может рассчитывать на Европу". Дополнительно представитель Берлина заверил коллегу Владимира Зеленского в полной поддержке. Кроме того, Фридрих Мерц высказался о выделении для властей с Банковой улицы 70 миллиардов евро.

Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что "у нас нет денег"!… Хватит. Флориан Филиппо, политик из Парижа

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Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Florian Philippot