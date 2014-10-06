Гуменник рассказал о своей о подготовке к произвольной программе на Олимпийских играх

В настоящий момент фигурист занимает промежуточное 12-е место после выступления в короткой программе.

Российский фигурист из Петербурга Петр Гуменник поделился с ТАСС деталями подготовки к произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии.

В настоящий момент фигурист занимает промежуточное 12-е место после выступления в короткой программе. Произвольную программу спортсмены-одиночники представят зрителям 13 февраля.

Комментируя стратегию своего выступления, Гуменник подчеркнул, что на соревнованиях основное внимание сосредоточено на безупречном выполнении технических элементов прыжков, заранее отработанных на тренировках. Спортсмен отметил важность сохранения концентрации, минимизации стресса и уверенного следования разработанному плану, ведь остальное организм запоминает автоматически.

Как отключаться от всех при подготовке? Обычно я оставляю себе какое-то время, чтобы пообщаться, где-то побыть в обществе и уединиться. Это в зависимости от ситуации: можно полдня заниматься одним, а полдня – другим. Петр Гуменник, фигурист

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга