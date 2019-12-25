Петербуржцам рассказали об условиях получения субсидии на оплату ЖКУ

Субсидия назначается сроком на шесть месяцев и может продлеваться автоматически.

Жители Петербурга имеют право на государственную поддержку, если оплата жилищно-коммунальных услуг съедает более 14% совокупного семейного бюджета. Об этом сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры.

Оформить выплату можно дистанционно через портал "Госуслуги" или лично в многофункциональном центре (МФЦ). Субсидия назначается сроком на шесть месяцев и может продлеваться автоматически.

Для подачи заявления потребуется подготовить пакет документов: паспорт заявителя, документы, подтверждающие право владения или пользования жильем, справки о доходах всех членов семьи за последние полгода, и реквизиты банковского счета для зачисления средств. Основанием для отказа в предоставлении помощи является наличие непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, подтвержденной судебным решением.

В прокуратуре подчеркивают, что данная мера поддержки существенно снижает финансовую нагрузку на семейные бюджеты горожан.

Ранее мы сообщили о том, что объем мобильного трафика в Петербурге и Ленобласти упал на 18% из-за регулярных ограничений связи.

Фото: Piter.TV