Объем мобильного трафика в Петербурге и Ленобласти упал на 18% из-за регулярных ограничений связи

Если в 2025-м блокировки касались преимущественно регионов, то теперь масштабные ограничения затронули Москву и Петербург.

В первом полугодии 2026 года потребление мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные операторов связи и отраслевых экспертов.

Снижение показателей происходит на фоне регулярных блокировок доступа к сети. Эксперты отмечают, что ситуация в двух столицах начала ухудшаться только в 2026 году. Если в 2025-м блокировки касались преимущественно регионов, то теперь масштабные ограничения затронули Москву и Петербург. В результате столица потеряла 30% трафика, а Подмосковье показало аналогичный результат.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, где объем использования мобильного интернета обвалился более чем на 40%.

Ранее мы сообщили о том, что цифровые сервисы повысили качество оказания ЖКУ в Петербурге.

Фото: unsplash (Jenny Ueberberg)