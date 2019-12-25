Бывший чиновник обвинялся в коррупции и отмывании денег.

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн ушел в зону спецоперации несколько месяцев назад. Теперь стало известно об его исчезновении, сообщил ТАСС.

По данным издания, в 2024 году Бронштейн стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие утверждало, что он получил через посредника 25 млн рублей за содействие при проведении конкурса на поставку оборудования для школ.

Чиновник заключил контракт с Министерством обороны России в мае 2026 года. Он признал вину в инкриминируемых преступлениях и раскаялся в содеянном. Позже Бронштейн обратился к суду с просьбой предоставить ему возможность искупить вину своим участием в боевых действиях. Вместе с ним на СВО отправились еще три фигуранта дела — Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков.

Ранее мы сообщали, что экс-замглавы УФАС Петербурга Даниловская получила за взятки 5 лет колонии

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)