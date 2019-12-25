МВД предупредило о мошеннической схеме с визовыми центрами

В полиции напомнили о мерах предосторожности при разговоре с неизвестными.

На российской территории дистанционные мошенники стали похищать денежные средства и персональные данные пользователей, реализуя криминальную схему, связанную с обращением для подачи документов в визовые центры. Соответствующие данные по СМИ распространили сотрудники пресс-службы правоохранительных органов через профильные материалы. Из документов становится понятно, что для начала аферисты звонят своей жертве от якобы представителей сотрудников посольств. Злоумышленники говорят потенциальной жертве обмана, что требуется уточнить некоторые данные по документам и для этого просят назвать код из SMS-сообщения. Далее в процессе появляется псевдоработник портала госуслуг, который говорит, что личная страница россиянина была взломана, на него уже оформлена доверенность на перевод имеющихся денег на украинскую территорию. В целях недопущения хищения средств, преступники предлагают потерпевшему перевести деньги на "безопасный счет" или передать курьеру наличные. Однако в реальности они крадут сбережения.

В полиции рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Также в числе советов входит проверка телефона звонившего на официальных ресурсах.

В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС.

Фото: Piter.tv