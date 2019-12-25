Спрос на водителей в Петербурге вырос: число вакансий достигло 2,1 тыс.

Работодатели вынуждены бороться за сотрудников повышением оплаты труда.

В июне текущего года рынок труда для профессиональных водителей в Санкт-Петербурге продемонстрировал значительный рост. По данным крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы, на Северную столицу пришлось 2,1 тысячи вакансий, что обеспечило городу уверенное третье место в общероссийском рейтинге после Москвы (4,9 тыс.) и Подмосковья (4,3 тыс.).

Спрос на персонал в этой сфере продолжает уверенно восстанавливаться. В целом по стране количество предложений о работе для водителей в июне выросло на 50% по сравнению с январем и на 22% относительно июня прошлого года. Дефицит кадров затронул как сектор магистральных перевозок, так и городскую доставку.

Работодатели вынуждены бороться за сотрудников повышением оплаты труда. Медианная зарплата водителя по России достигла 117 тысяч рублей (плюс 17% за год). Хотя абсолютные рекорды принадлежат удаленным регионам – Магаданской области (200 тыс.), Еврейской АО (192 тыс.) и Забайкальскому краю (191,2 тыс.), – уровень дохода в мегаполисах остается стабильно высоким, чтобы компенсировать дорогую стоимость жизни.

Главное изменение коснулось конкуренции среди соискателей. Если в начале года на одну вакансию в среднем приходилось 13,5 резюме, то к июню этот показатель упал до 8,1. Для петербургских водителей это означает существенное увеличение шансов найти работу быстрее и иметь возможность выбирать между несколькими предложениями.

Эксперты отмечают, что рынок остается фрагментированным. Несмотря на общий дефицит, ситуация зависит от конкретной компании: где-то штат расширяется рекордными темпами, а где-то сохраняется низкая текучесть благодаря стабильным коллективам. Однако общая тенденция для рынка труда Петербурга очевидна: работодателям нужны водители здесь и сейчас, а условия найма становятся всё более выгодными для кандидатов.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на гибриды на авторынке Петербурга вырос более чем вдвое.

Фото: Magnific (standret)