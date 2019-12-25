  1. Главная
На Дунайском проспекте охранники клуба напали на жителя Архангельской области
Сегодня, 11:43
Пострадавший обратился к медикам с ушибами и черепно-мозговой травмой.

Полицейские Московского района проводят проверку после уличной драки на Дунайском проспекте. Разыскиваются все участники потасовки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 20 декабря обратился 39-летний житель Архангельской области. По словам мужчины, его избили охранники в ходе конфликта, когда он пытался покинуть ночное заведение. Пострадавший обратился к медикам с черепно-мозговой травмой и ушибами, состояние врачи оценили как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: пьяная пациентка избила врача "скорой" на улице Седова. Медик приезжала по вызову о повышенном артериальном давлении. 

Фото: Piter.TV

Теги: драка, дунайский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

