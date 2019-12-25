На Дунайском проспекте охранники клуба напали на жителя Архангельской области

Пострадавший обратился к медикам с ушибами и черепно-мозговой травмой.

Полицейские Московского района проводят проверку после уличной драки на Дунайском проспекте. Разыскиваются все участники потасовки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 20 декабря обратился 39-летний житель Архангельской области. По словам мужчины, его избили охранники в ходе конфликта, когда он пытался покинуть ночное заведение. Пострадавший обратился к медикам с черепно-мозговой травмой и ушибами, состояние врачи оценили как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

