Петербургский суд огласил приговор бывшей участнице шоу "Пацанки"

За хранение наркотиков она проведет в ИК 6 лет.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор женщине, которая обвиняется в хранении 6 гр марихуаны, – рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Судом было установлено, что не позднее 14 февраля 2023 года обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, которые занимались распространением и продажей наркотических веществ. Она была активным звеном в цепи группы, которая приобретала и сбывала марихуану, однако вскоре девушку задержали.

Злоумышленница признала вину, раскаялась и всячески способствовала следствию, хотя поначалу и возражала против судебных мер. В итоге суд назначил бывшей участнице шоу "Пацанки" наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима.

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