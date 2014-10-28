Мужчина съел наркотики и умер на проспекте Луначарского

Так он хотел скрыть улики от преследующей его полиции.

Житель Калининского района Санкт-Петербурга скончался в одном из домов на проспекте Луначарского, пока убегал от полиции. Причиной смерти стали запрещенные вещества, которые он съел, чтобы сокрыть улики. Об этом рассказали в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Жалобу на неадекватного мужчину в полицию направил один местных жителей. Правоохранители оперативно выехали на место, где разгуливал подозрительный человек. По прибытию полицейских наркоман решил утилизировать имевшиеся при нем вещества. После "сокрытия улик" он начал убегать от преследователей по лестничной клетке, однако на полпути почувствовал себя плохо.

Сотрудники полиции нагнали мужчину, вызвали ему скорую, но вскоре после прибытия медиков тот скончался от интоксикации. На вид умершему порядка 35 лет, документов при себе не имел.

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Фото: Piter.TV