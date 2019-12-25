Хулиган из "Англетера" получил 4 года условно за хранение кокаина

Он хранил наркотик в номере гостиницы.

В Октябрьском районном суде Северной столицы огласили приговор по делу в отношении мужчины, который обвиняется по 228 и 213 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Было установлено, что 29 февраля текущего года обвиняемый, находясь в Исаакиевском сквере, начал стрелять в воздух из самозарядного пистолета (АПС-СХ). Его действия были расценены как хулиганство. Помимо прочего, незадолго до данного происшествия мужчина приобрел кокаин массой 3,24 г, в связи с чем к 213 статье УК РФ добавилась 228-я. Наркотик обвиняемый хранил в одной из комнат в гостинице "Англетер". Его обнаружили в ходе обыска жилплощади через пару дней.

Свою вину мужчина полностью признал. Октябрьский суд в качестве наказания избрал ему лишение свободы с условным сроком 4 года и испытательным сроком 3 года.

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