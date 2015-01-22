Сбытчик амфетамина из Кронштадта проведёт в колонии 7,5 лет

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Кронштадте сбытчика амфетамина приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Об этом рассказала прокуратура Кронштадтского района.

В суде установлено, что подсудимый 17 февраля 2023 года, находясь по месту проживания в одной из квартир в доме по Посадской улице в Кронштадте, незаконно сбыл за 10 тысяч рублей лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка", амфетамин массой более 8 грамм. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш массой около 3 грамм, которое он хранил для собственного потребления.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ещё один петербуржец проведёт 3 года в колонии за то, что подрабатывал курьером мошенников.

Фото: pxhere