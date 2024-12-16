В Петергофе задержали женщину почти с 1 кг амфетамина

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала распространительницу амфетамина из Петергофа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 июня около одиннадцати часов вечера поступило сообщение о подозрительной женщине у дома 6 корпус 2 по улице Политрука Пасечкина. Прибывшим нарядом была задержана 53-летняя жительница Петергофа, у которой были обнаружены и изъяты 2 прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета.

В результате исследования содержимого одного пакета установлено, что это психотропное вещество (амфетамин) массой 454,2 грамма. Содержимое второго пакета (около 500 граммов) будет исследовано при производстве экспертизы. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Подозреваемая задержана.

Ранее на трассе М-11 у жителя Ленобласти в машине нашли 6,5 кг гашиша.

Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО