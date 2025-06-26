На трассе М-11 у жителя Ленобласти в машине нашли 6,5 кг гашиша

Полицейские проверили багажное отделения машины и обнаружили в нем баллон гидроаккумулятора с секретом.

Под Петербургом полиция задержала наркокурьера с крупной партией гашиша. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

После получения оперативной информации 25 июня сотрудники регионального Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при содействии Госавтоинспекции Пушкинского района на 681 км автодороги М-11 "Нева" остановили автомобиль "Лада Ларгус" с новгородскими номерами. За рулем находился 36-летний житель Ленобласти.

Полицейские проверили багажное отделения машины и обнаружили в нем баллон гидроаккумулятора. Водитель поспешил сообщить, что занимается монтажом систем водоснабжения в дачных домах. Однако, в гидроаккумуляторе был обнаружен тайник, а в нем 12 пакетов общим весом почти 6,5 килограммов. Содержимое пакетов проверила экспертиза. В них был упакован гашиш. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются источник приобретения наркотика и каналы его сбыта.

Ранее на Софийской у пассажира иномарки при себе нашли почти 186 граммов амфетамина.

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