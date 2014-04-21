У жителя Выборга изъяли крупную партию амфетамина

В квартире мужчины провели обыск.

Полицейские задержали жителя Выборга, у которого была изъята крупная партия наркотика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В микрорайоне "Кировские дачи" 10 октября на 145-м километре автодороги "Скандинавия" сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину. Он при виде полиции занервничал и бросил на землю два свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанным оказался 38-летний житель Выборга.

Экспертиза выяснила, что в свертках находилось психотропное вещество – амфетамин, общей массой 1,86 грамм. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также в рамках расследования уголовного дела в квартире задержанного в доме 5 по проспекту Победы провели обыск. На кухне в холодильнике нашли четыре прозрачных пластиковых контейнера с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 1 килограмма и две банки с растительным веществом зеленого цвета, общей массой около 500 граммов.

В одном из четырех контейнеров находилась смесь, содержавшая амфетамин, общей массой 269,1 граммов. Содержимое остальных емкостей еще исследуют.

Возбуждены дополнительные уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти мужчине дали 17 лет за производство наркотиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти