Перед судом предстанет 31-летняя петербурженка, которая через маркетплейс пересылала психотропы

Доставка криминального товара до покупателей велась через один из популярных маркетплейсов и осуществлялась под видом продажи мелкой канцелярии.

В Петербурге предстанет перед судом обвиняемая в пересылке психотропных веществ через службу доставки маркетплейса. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 31-летней петербурженки, обвиняемой в семи преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах), и одном преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Обвиняемая создала в теневом сегменте интернета онлайн-магазин по продаже психотропного вещества. Доставка криминального товара до покупателей велась через один из популярных маркетплейсов и осуществлялась под видом продажи мелкой канцелярии. Запрещенный товар злоумышленница прятала в точилки или ластики либо просто использовала упаковку данных продуктов.

В целях конспирации личный кабинет продавца маркетплейса женщина вела от имени реального индивидуального предпринимателя, чьи данные купила из "сливов" баз данных.

Петербурженку задержали в феврале 2024 года. На семи сортировочных складах маркетплейса в Петербурге, Московской и Самарской областях, Республике Адыгея и в Ростове-на-Дону полицейскими было изъято свыше 3 килограммов психотропа. По адресу проживания фигурантки оперативниками было обнаружено еще 100 граммов аналогичного психотропного вещества и 200 граммов гашиша.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД