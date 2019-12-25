Волочкова рассказала о потере квартиры в Петербурге из-за мошенников

Семья лишилась жилья после сделки с маклером.

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова рассказала "Московскому комсомольцу", что её родители потеряли квартиру в Петербурге в результате мошеннической схемы.

По словам балерины, её семья решила обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре города через знакомую риелтора. После передачи денег маклер сообщила, что её ограбили, и в итоге родители Волочковой остались без жилья и средств. Нападавших найти не удалось, что заставило семью переехать в коммунальную квартиру.

Волочкова подчеркнула, что тогда они вынуждены были жить впятером в одной комнате вместе с больной бабушкой и домашними животными. Несмотря на трудные условия и учебу на последнем курсе Академии русского балета, артистка продолжала репетировать и выступать. Балерина также отметила, что нынешние телефонные мошенничества кажутся ей незначительными по сравнению с пережитым.

Ранее суд взыскал с Волочковой 60 тыс. рублей за долги по квартире в Петербурге.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова