Никита Джигурда потребовал 500 тыс. рублей с продавцов ростовых фигур

Продавец выставил в маркетплейсе несколько товаров с изображением Джигурды.

Актер Никита Джигурда обратился в суд с иском на общую сумму 500 тысяч к компании Ozon и производителю ростовых картонных фигур с его изображением. Об этом сообщил 360.ru представитель артиста Сергей Воронов.

Мы привлекаем Ozon и производителя к ответственности за то, что они используют личные данные человека, его имя и изображение в своих коммерческих целях. Сергей Воронов, юрист

По его словам, актер требует возместить с каждого 250 тысяч рублей. Воронов объяснил, почему претензии коснулись не только производителя, но и торговой площадки. В договоре есть условие, согласно которому Ozon выкупает товар, берет его на реализацию и выступает в качестве продавца. А нераспроданные позиции маркетплейс может вернуть и получить деньги обратно.

Ранее мы сообщали, что Ozon компенсирует продавцам ущерб от атак дронов ВСУ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)