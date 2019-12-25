На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня

Аналитики оценили событие к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек.

Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня 2025 года зарегистрирована экспертами в понедельник, 25 августа,. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что данное событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. Уточняется, что произошедший взрыв не должен создать рисков для нашей планеты.

Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве. сообщение от экспертов

На прошлой неделе, когда солнечный диск еще находился на обратной стороне. Центры произвели несколько очень сильных выбросов плазмы, которые затем ушли в сторону Марса. В настоящий момент области все еще находятся на значительном удалении от направления на Землю. Однако сам факт того, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является для аналитиков беспокоящим. Согласно предварительным расчетам, в зоне влияния на планету солнечные центры окажутся 26 августа со второй половины суток. Однако особенно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами "могут начать цеплять Землю краем" начиная с сегодняшнего дня.

На Солнце произошел мощный выброс плазмы.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)