На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Быстрый, комплексный и взрывной выброс плазмы произошел на Солнце и затронул сразу несколько областей звезды. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Известно, что взрыв зафиксирован в западном полушарии небесного тела. Эксперты уточнили, что данное событие охватило площадь диаметром около 500 тысяч километров, что составляет треть видимого людям солнечного диска. Плазма выбросилась в плоскости расположения планет.

Основным центром взрыва, исходя из поступивших данных, была активная область 4168, которая располагается сейчас на значительном угловом удалении от направления на Землю, но часть вторичных центров, участвовавших в событии, находится в опасной близости от линии Солнце-Земля. сообщение экспертво

На текущий момент ученые видят признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

На Солнце произошла новая сильная вспышка.

Фото: Telegram / Космическая погода — xras.ru