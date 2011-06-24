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На Солнце произошла новая сильная вспышка
Сегодня, 10:29
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На Солнце произошла новая сильная вспышка

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Вспышка стала четвертой за текущий месяц.

Вспышка предпоследнего класса мощности (М)  зафиксирована на Солнце во вторник. Соответствующими данными с журналистами поделились специалисты из Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные последнего летнего месяца в текущем году. Вспышка класса М, произошедшая во вторник, 5 числа, стала уже четвертой за август 2025 года.

5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут.

сообщение Института прикладной геофизики

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения, зафиксированного на околоземной орбите в 10 нВт на 1 квадратных метров. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Ее облака, при достижении поверхности нашей планеты, могут провоцировать появление магнитных бурь.

Июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: pxhere.com 

Теги: космос, солнце
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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