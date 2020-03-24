Киберполиция задержала в Петербурге помощника иностранных телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело, установлена причастность задержанного к 21 факту дистанционного мошенничества как в Петербурге, так и в других регионах.

В Санкт-Петербурге киберполицейские задержали 39-летнего жителя Краснодарского края, который обеспечивал техническую поддержку телефонным мошенникам, действующим из-за рубежа. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан по подозрению в участии в мошеннической схеме с использованием современных информационных технологий.

В январе текущего года мужчина получил предложение о работе через мессенджер. В рамках этой схемы он создал технический центр, который обеспечивал связь между мошенническими колл-центрами, расположенными на территории Украины, и потенциальными жертвами в России. Для этого злоумышленник использовал GSM-шлюзы, которые получал через курьерские доставки от других участников преступной группы, и размещал их в арендованных квартирах в Петербурге.

Чтобы избежать обнаружения, подозреваемый арендовал квартиры в Приморском районе, где на первых этажах находились коммерческие объекты, такие как бары и рестораны, что позволяло маскировать его деятельность. За свои услуги он получил вознаграждение в размере 800 000 рублей в виде криптовалюты, которая поступала на его электронный кошелек через бота в мессенджере.

В ходе обысков у задержанного были изъяты 8 GSM-шлюзов, три маршрутизатора, ноутбук с установленной программой и мобильный телефон с переписками, содержащими указания от кураторов. Возбуждено уголовное дело, установлена его причастность к 21 факту дистанционного мошенничества как в Петербурге, так и в других регионах. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия для выявления соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

