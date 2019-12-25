Мошенники предлагают детям скачать Roblox без VPN и похищают аккаунты

Рекомендуется использовать только официальные сайты и приложения Roblox.

Мошенники начали распространять фишинговые сайты под предлогом "игры в Roblox без VPN", что приводит к угону аккаунтов. Пользователю предлагают "авторизоваться" через эту страницу, предупредили в МВД России.

Рекомендуется использовать только официальные сайты и приложения Roblox, а также не вводить учетные данные на сторонних площадках и не переходить по неизвестным ссылкам. Включите двухфакторную аутентификацию, где это возможно. Кроме того, стоит настроить почту восстановления и проверять уведомления о входе.

Если аккаунт забрали, смените пароли, выйдите со всех устройств и свяжитесь со службой поддержки Roblox.

Советы для родителей: объясните детям, что сторонние сайты – риск. Настройте семейные ограничения и контролируйте покупки внутри игры. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere