Мошенники предлагают детям скачать Roblox без VPN и похищают аккаунты
Сегодня, 8:15
sashshsas

Рекомендуется использовать только официальные сайты и приложения Roblox.

Мошенники начали распространять фишинговые сайты под предлогом "игры в Roblox без VPN", что приводит к угону аккаунтов. Пользователю предлагают "авторизоваться" через эту страницу, предупредили в МВД России. 

Рекомендуется использовать только официальные сайты и приложения Roblox, а также не вводить учетные данные на сторонних площадках и не переходить по неизвестным ссылкам. Включите двухфакторную аутентификацию, где это возможно. Кроме того, стоит настроить почту восстановления и проверять уведомления о входе. 

Если аккаунт забрали, смените пароли, выйдите со всех устройств и свяжитесь со службой поддержки Roblox. 

Советы для родителей: объясните детям, что сторонние сайты – риск. Настройте семейные ограничения и контролируйте покупки внутри игры. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Соцфонда и похищать данные. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

