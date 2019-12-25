Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Соцфонда и похищать данные

Создаются боты и фальшивые аккаунты с официальным логотипом, позже предлагается "помощь".

В МВД России предупредили, что мошенники стали выдавать себя за Социальный фонд и работать через мессенджеры. Создаются боты и фальшивые аккаунты с официальным логотипом, позже предлагается "помощь". При этом просят назвать СМС‑коды, пароли, СНИЛС или данные паспорта.

Официальные сервисы работают через сайт и единые государственные каналы. Никогда не называйте коды из СМС, пароли, CVV, СНИЛС или паспортные данные в чатах и звонках.

Перезванивайте по официальному номеру или заходите на сайт Соцфонда для проверки информации. Номера в сообщениях мессенджеров не доверяйте. Пресс-служба МВД

Если вы уже передали данные, срочно обратитесь в полицию и контакт-центр банка для блокировки карт и операций.

Фото: pxhere