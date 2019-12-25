  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Соцфонда и похищать данные
Сегодня, 8:09
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Соцфонда и похищать данные

0 0

Создаются боты и фальшивые аккаунты с официальным логотипом, позже предлагается "помощь".

В МВД России предупредили, что мошенники стали выдавать себя за Социальный фонд и работать через мессенджеры. Создаются боты и фальшивые аккаунты с официальным логотипом, позже предлагается "помощь". При этом просят назвать СМС‑коды, пароли, СНИЛС или данные паспорта. 

Официальные сервисы работают через сайт и единые государственные каналы. Никогда не называйте коды из СМС, пароли, CVV, СНИЛС или паспортные данные в чатах и звонках. 

Перезванивайте по официальному номеру или заходите на сайт Соцфонда для проверки информации. Номера в сообщениях мессенджеров не доверяйте. 

Пресс-служба МВД 

Если вы уже передали данные, срочно обратитесь в полицию и контакт-центр банка для блокировки карт и операций. 

Ранее на Piter.TV: россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с проверкой воды. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии