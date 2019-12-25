Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с проверкой воды

Аферисты звонят от имени "Водоканала" и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения операции.

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки качества воды. По информации МВД, аферисты звонят от имени "Водоканала", просят назвать код из СМС якобы для подтверждения операции, позже заявляют о "взломе" аккаунта на "Госуслугах" и настаивают перевести средства на "безопасный счет".

Если вам поступил такой звонок, вешайте трубку и не называйте коды из СМС, пароли и CVV. Перезванивайте только по официальному номеру организации и не переводите деньги на счета по указаниям неизвестных.

Если вы уже назвали код – немедленно звоните в банк с номера, указанного на вашей карте/в приложении, чтобы блокировать операции. Сообщите о попытке мошенничества в полицию. Сохраните все СМС, скриншоты и номера звонков. Пресс-служба МВД России

Фото: pxhere