Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с проверкой воды

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки качества воды. По информации МВД, аферисты звонят от имени "Водоканала", просят назвать код из СМС якобы для подтверждения операции, позже заявляют о "взломе" аккаунта на "Госуслугах" и настаивают перевести средства на "безопасный счет".
Если вам поступил такой звонок, вешайте трубку и не называйте коды из СМС, пароли и CVV. Перезванивайте только по официальному номеру организации и не переводите деньги на счета по указаниям неизвестных.
Если вы уже назвали код – немедленно звоните в банк с номера, указанного на вашей карте/в приложении, чтобы блокировать операции. Сообщите о попытке мошенничества в полицию. Сохраните все СМС, скриншоты и номера звонков.
Пресс-служба МВД России
Фото: pxhere
