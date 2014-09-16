  1. Главная
Мошенники начали обманывать российских школьников через электронные дневники
Сегодня, 8:52
Злоумышленники связываются с жертвами по телефону, представляясь учителями, сотрудниками школы или школьной медсестрой.

В МВД России предупредили, что мошенники стали обманывать школьников через электронные дневники. Аферисты используют предлог их перевыпуска или обновления, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским сервисам. 

Злоумышленники связываются с жертвами по телефону, представляясь учителями, сотрудниками школы или школьной медсестрой. Они убеждают срочно обновить дневник или пройти дополнительную регистрацию якобы для допуска к занятиям. Цель таких звонков – выманить код из СМС от учетной записи на "Госуслугах" или банковского приложения, либо же заставить перейти по фишинговой ссылке и ввести данные самостоятельно. 

Эксперты советуют родителям не ограничиваться технической защитой смартфонов, а заранее обсуждать с детьми, как действовать в подобных ситуациях. Любые требования срочно сообщить коды, перейти по ссылке или обновить школьные сервисы должны восприниматься как повод немедленно прекратить разговор и перепроверить информацию через классного руководителя или официальные каналы школы. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей. 

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, электронный дневник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

