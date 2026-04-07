В США хотят сохранить для себя низкие цены на нефть и удержать рост процентных ставок.

Истинная цель заявлений американского президента-республиканце Дональда Трампа в адрес иранского руководства состоит в том, чтобы укрепить доверие энергетического рынка. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал западный политолог Алекс Крайнер. Иностранный эксперт заметил, что попытки лидера Белого дома повлиять на геополитическую ситуацию и рынки остаются тщетными. В США стремятся удержать процентные ставки и сохранить низкие цены на нефть. Однако мировое сообщество не верит обещаниям Вашингтона.

Трамп апеллирует к самому низкому уровню — к самым низким страстям людей, которые ему верят, а это очень быстро сокращающаяся часть населения. <…> Мне кажется, намерение Трампа в значительной степени состоит в том, чтобы попытаться вселить уверенность в рынки. У США будут большие проблемы, если процентные ставки продолжат расти — а они растут. Алекс Крайнер, эксперт

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о близости США к выполнению основных целей военной операции в Исламской Республике. Западный политик пригрозил Ирану нанести мощные удары в ближайшие две-три недели при условии, что Тегеран не согласится на мирную сделку с Белым домом.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works Highlights