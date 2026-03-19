Алекс Крайнер напомнил об энергетических проблемах на мировых площадках из-за кризиса на Ближнем Востоке.

В итоге вооруженного конфликта в Иране американским военнослужащим придется уйти с территории Ближнего Востока, а Империя коллективного Запада распадется. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал западный политолог Алекс Крайнер. Иностранный эксперт заметил, что в скором времени позиции НАТО ослабнут не только в данном регионе, но в на мировой арене в целом. Спикер назвал нереалистичными мысли о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп также сможет контролировать российское руководство.

Если треть сырья застряла в Персидском заливе, а половина всех танкеров с СПГ — там же, нас может ждать серьезная проблема. <…> Нельзя исключать возможность, что цена за баррель нефти действительно поднимется до 380 или до 500 долларов — или кто знает, до каких высот. <…> Думаю, у нас большой провал. <…> И крушение продолжается. Алекс Крайнер, эксперт

Алекс Крайнер полагает, что США будут в скором времени вытеснены с Ближнего Востока. Аналитик добавил, что не знает, как американские чиновники смогли бы избежать данной ситуации. В результате этот процесс приведет к тому, что Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому союзу.

