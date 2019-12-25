Петербурженку обязали выплатить почти 70 тысяч рублей за испорченный унитаз и дверь в квартире

Она арендовала её в 2022 году по договору.

Съемщица квартиры должна заплатить почти 70 тысяч рублей за испорченное имущество и несоблюдение условий договора аренды. Об этом рассказала объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Красносельский районный суд рассмотрел иск Татьяны Г. к Наталье К. о возмещении ущерба, взыскании задолженности, неустойки и компенсационной выплаты по договору найма квартиры. По данным хозяйки квартиры, 26 января 2022 года она заключила с Натальей договор найма квартиры. Женщина въехала в квартиру 27 января. В нарушение условий договора, Наталья досрочно съехала из квартиры 3 июня 2022 года, не уведомив Татьяну за 30 календарных дней, не передала квартиру по акту возврата, не оплатила 1 день проживания (02.06.2022 по 03.06.2022) и коммунальные платежи по счетчикам за период с 02.05.2022 по 03.06.2022. Также в квартире были сломаны унитаз, межкомнатная дверь, дверные ручки, порван линолеум, отсутствовала тюль, оставлен мусор и грязь, затоплены соседи снизу.

Хозяйке квартиры был причинен ущерб на общую сумму 38 900 рублей. С целью досудебного урегулирования спора Татьяна направила в адрес Натальи претензию, ответ на которую не поступил. Ответчик в суд не явилась.

Решением суда Татьяна должна погасить ущерб в размере 38 900 рублей, задолженность по договору найма – 1 013 рублей, неустойку за нарушение сроков внесения платы – 1 102 рубля 14 коп., компенсационную выплату за досрочное расторжение договора без предварительного уведомления – 15 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг – 8 500 рублей, почтовые расходы – 620 рублей 47 коп., расходы по уплате государственной пошлины – 4 000 рублей.

Вскоре перед судом ответит житель Шушар, который царапал чужие авто.

Фото: Piter.tv