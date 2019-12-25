В Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом

Тело поместили в морг Елизаветинской больницы.

Полиция Петербурга проводит проверку после смерти 30-летнего мужчины, который отравился неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчине стало плохо у дома на 1-й Жерновской улице 27 августа. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу в 02:45. В 05:40 утра он скончался. Тело поместили в морг больницы для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге 9-классник попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV