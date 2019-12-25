В Петербурге 9-классник попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом

Мальчик проживает в неблагополучной семье.

В понедельник, 23 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 15-летнего подростка, ученика 9 класса, с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мальчика увезли в больницу из квартиры дома №40/1 на улице Есенина. У него диагностировали острое отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Школьника в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Установлено, что подросток проживает в неблагополучной семье и состоит на учете в ОДН. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что подросток отравился этанолом во время встречи с друзьями в Петербурге.

Фото: Piter.TV