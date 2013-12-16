Подросток отравился этанолом во время встречи с друзьями в Петербурге

Мальчику стало плохо на станции метро "Пионерская".

Вечером 5 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5, в которой сообщалось о госпитализации 16-летнего подростка в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Юношу увезли в больницу со станции метро "Пионерская". У него диагностировали острое пероральное отравление этанолом.

Со слов приемного отца, мальчик уехал из дома на встречу с друзьями. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее со станции "Гостиный двор" госпитализировали мужчину в коме.

Фото: Piter.TV