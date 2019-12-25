Со станции "Гостиный двор" госпитализировали мужчину в коме

У него диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Вечером 3 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма от врачей скорой помощи. В ней сообщалось о госпитализации мужчины, которому стало плохо на станции метро "Гостиный двор". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пассажира 40 лет госпитализировали около семи часов вечера. У него диагностировали острое отравление неизвестным веществом, токсическую кому, ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что потерявший сознание в автобусе подросток мог отравиться наркотиком.

Фото: Piter.TV