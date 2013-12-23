Потерявший сознание в автобусе подросток мог отравиться наркотиком

Его экстренно увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 2 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 13-летнего школьника с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В 21 час подростка увезла в больницу бригада скорой помощи. Он потерял сознание в автобусе возле дома №22а на Лиговском проспекте. У пострадавшего диагностировали интернозальное отравление наркотическим веществом. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на улице Маршала Казакова шестиклассник отравился алкоголем и попал в больницу.

Фото: Piter.TV