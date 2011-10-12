Александр Авдеев раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ по российскому региону.

Остекление одной из квартир многоквартирного дома повреждено на территории города Владимир в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с журналистами поделился через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" губернатор российского региона Александр Авдеев. Местный чиновник в результате инцидента никто не пострадал. С места событий экстренные службы эвакуировали 39 человек, включая восьмерых несовершеннолетних граждан.

В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет... Часть эвакуированных - в ПВР, остальные - у родных и близких. Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА. Александр Авдеев, губернатор Владимировской области

В Саратове двое мужчин потеряли сознание и погибли в колодце.

Фото: Макс / Александр Авдеев