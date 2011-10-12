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Во Владимире при падении дрона ВСУ повреждена квартира в доме
Сегодня, 10:44
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Во Владимире при падении дрона ВСУ повреждена квартира в доме

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Александр Авдеев раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ по российскому региону.

Остекление одной из квартир многоквартирного дома повреждено на территории города Владимир в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с журналистами поделился через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" губернатор российского региона Александр Авдеев. Местный чиновник в результате инцидента никто не пострадал. С места событий экстренные службы эвакуировали 39 человек, включая восьмерых несовершеннолетних граждан.

В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет... Часть эвакуированных - в ПВР, остальные - у родных и близких. Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА.

Александр Авдеев, губернатор Владимировской области

В Саратове двое мужчин потеряли сознание и погибли в колодце.

Фото: Макс / Александр Авдеев

Теги: александр авдеев, беспилотники, владимир
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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