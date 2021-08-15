Скончался бывший нападающий клуба "Чисто Питер" Сергей Марков

Спортсмен выступал в четвертом и пятом сезонах Медиалиги.

В Петербурге на 29-м году жизни скончался бывший нападающий медиафутбольного клуба "Чисто Питер" Сергей Марков. Причина смерти неизвестна, пишет Neva.Today 18 марта.

В сообщении сборной отметили, что спортсмен был "душой компании и весельчаком, наполняющим каждого своим позитивом". Сергей Марков выступал в четвертом и пятом сезонах Медиалиги. Кроме того, он играл в команде "Максима-Нева" в чемпионате Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что умер автор Гимна Петербурга Олег Чупров. Также его стихи легли в основу песен Андрея Миронова, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Михаила Боярского и других.

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