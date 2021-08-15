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Скончался бывший нападающий клуба "Чисто Питер" Сергей Марков
Сегодня, 16:24
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Скончался бывший нападающий клуба "Чисто Питер" Сергей Марков

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Спортсмен выступал в четвертом и пятом сезонах Медиалиги.

В Петербурге на 29-м году жизни скончался бывший нападающий медиафутбольного клуба "Чисто Питер" Сергей Марков. Причина смерти неизвестна, пишет Neva.Today 18 марта. 

В сообщении сборной отметили, что спортсмен был "душой компании и весельчаком, наполняющим каждого своим позитивом". Сергей Марков выступал в четвертом и пятом сезонах Медиалиги. Кроме того, он играл в команде "Максима-Нева" в чемпионате Северной столицы. 

Ранее мы сообщили о том, что умер автор Гимна Петербурга Олег Чупров. Также его стихи легли в основу песен Андрея Миронова, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Михаила Боярского и других. 

Фото: pxhere 

Теги: умер футболист, чисто питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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