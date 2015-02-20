Ему было 75 лет.

На 76-м году жизни скончался Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер. Об этом информирует пресс-служба ФК "Бавария", за который футболист играл с 1964 по 1979 год.

Сегодня мир "Баварии" стоит на месте. Футбольный клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет. из сообщения пресс-службы ФК "Бавария"

Причина смерти футболиста не указывается.

Мюллер является трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Он считается одним из лучших бомбардиров в истории мирового футбола.

Ранее умер экс-глава комитета по культуре Ленобасти Владимир Богуш.

Фото: Telegram / LIFE SHOT