Умер экс-глава комитета по культуре Ленобасти Владимир Богуш

С 1996 по 2013 год Богуш был главой Комитета по культуре.

Стало известно, что на 76-м году жизни скончался экс-глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Богуш. О его кончине стало известно накануне, 13 августа. Об этом сообщили в администрации правительства региона, передает телеканал "Санкт-Петербург".

С 1996 по 2013 год Богуш был главой Комитета по культуре. Как рассказали в администрации, за 16 лет он успел заслужить уважение и почтение как коллег, так и подчиненных. По воспоминаниям коллег, Владимир Богуш всегда творчески подходил к своей работе. Он сумел сохранить многое из того, что было в культурной жизни области еще до 1990-х.

Причины смерти экс-главы неизвестны. О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков.

Фото: пресс-служба ГБУК ЛО "Дом народного творчества"

