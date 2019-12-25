Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

В возрасте 73 лет умер депутат Государственной думы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания региона Елена Пензина в своем Telegram-канале.

Согласно данным "ТВК Красноярск", причиной кончины политика стала продолжительная болезнь. По предварительным данным, Пимашков мог умереть от сердечного приступа.

Последние годы он болел, но никогда и никому не жаловался. Соболезнования родным и близким! А красноярцам есть что вспомнить и за что благодарить своего мэра. Елена Пензина, депутат ЗакСа Красноярского края

Экс-мэр Красноярска занимал должность с 1996 года и пробыл на своем посту 15 лет. В 2011 году был Пимашков был избран депутатом Государственной думы.

Ранее умер правозащитник Сергей Ковалев.

Фото: Instagram / petr_pimashkov